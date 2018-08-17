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Милан согласовал аренду Милинковича-Савича, – СМИ

10:12 133 Читати українською
Милан согласовал аренду Милинковича-Савича, – СМИ
Сергей Милинкович-Савич / соцсети

Милан арендует в год хавбека Лацио Сергее Милинковича-Савича с опцией выкупа.

Милан подпишет полузащитника Сергеч Милинковича-Савича на правах годичной аренды с правом выкупа, сообщает Il Sole24. "Россонери" заплатят Лацио 40 млн евро.

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На игрока в течение лета претендовал Манчестер Юнайтед, но трансферное окно в Англии уже закрыто. Ожидается, что серб сегодня, 17 августа, пройдет медосмотр и подпишет контракт с Миланом.

Также клуб претендует на Адриена Рабьо с ПСЖ, но на пути может стать Барселона, которая является фаворитом в борьбе за француза. Напомним, сегодня закрывается трансферное окно в Италии.

Кастильехо и Лаксальт прибыли в Милан для прохождения медосмотра

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Италия Трансферы Милана Милан Милан Лацио Лацио Трансферы Чемпионата Италии Трансферы Сергей Милинкович-Савич Сергей Милинкович-Савич
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