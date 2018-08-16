Кастильехо и Лаксальт прибыли в Милан для прохождения медосмотра

Саму Кастильехо / фото из соцсетей

Полузащитники Саму Кастильехо и Диего Лаксальт проходят медосмотр в Милане.

Сегодня утром полузащитник Дженоа Диего Лаксальт и хавбек Вильярреала Саму Кастильехо прибыли в клинику Ла Мадоннина, чтобы пройти медосмотр накануне перехода в Милан.

Трансфер 25-летнего Лаксальта, способного сыграть как на левом фланге обороны, так и на позиции левого вингера, обойдется Милану в 14 млн евро + 4 млн евро бонусов.

Вильярреалу за аренду Кастильехо Милан заплатит 3 млн евро, также в соглашение будет включена опция выкупа за 15 млн евро. Кроме того, Бакка и в дальнейшем будет выступать в составе "желтой субмарины".

Официальное объявление о трансферах может произойти сегодня в течение дня.

High quality pictures of Samu Castillejo arriving at La Madonnina Clinic to undergo his medical with Milan.#WelcomeCastillejo ️

[ @danielemasphoto] pic.twitter.com/TQ3pfXbMIO — TheMilanBible (@TheMilanBible) 16 серпня 2018 р.