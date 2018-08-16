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Милан устраивает распродажу – 4 игрока на выход

21:53 121 Читати українською
Милан устраивает распродажу – 4 игрока на выход
Хосе Маури / Соцсети

Милан собирается распрощаться с четырьмя своими игроками.

Руководство Милана намерено распрощаться с четырьмя игроками, на которых не рассчитывает главный тренер Дженнаро Гаттузо, сообщает Football Italia.

Среди них: голкипер Габриэль, который уже разорвал контракт с "россонери", 22-летний хавбек Хосе Маури, колумбийский защитник Джерсон Вергара и еще один центрбэк Стефан Симич.

Кастильехо и Лаксальт прибыли в Милан для прохождения медосмотра

Напомним, что трансферное окно в Италии закрывается 17 августа.

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Италия Трансферы Милана Джерсон Вергара Джерсон Вергара Хосе Маури Хосе Маури Милан Милан Стефан Симич Стефан Симич
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