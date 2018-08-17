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Мілан узгодив оренду Мілінковіча-Савіча, – ЗМІ

10:12 511 Читать на русском
Мілан узгодив оренду Мілінковіча-Савіча, – ЗМІ
Сергєй Мілінковіч-Савіч / соцмережі

Мілан орендує на рік хавбека Лаціо Сергєя Мілінковіча-Савіча з опцією викупу.

Мілан підпише півзахисника Сергєя Мілінковіча-Савіча на правах річної оренди з правом викупу, повідомляє Il Sole24. "Россонері" заплатять Лаціо 40 млн євро.

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На гравця протягом літа претендував Манчестер Юнайтед, але трансферне вікно в Англії вже закрите. Очікується, що серб сьогодні, 17 серпня, пройде медогляд та підпише контракт з Міланом.

Також клуб претендує на Адріена Рабйо з ПСЖ, але на шляху може стати Барселона, яка є фаворитом у боротьбі за француза. Нагадаємо, сьогодні закривається трансферне вікно в Італії.

Кастільєхо та Лаксальт прибули в Мілан для проходження медогляду

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