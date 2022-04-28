Переговоры по новому контракту складывались хорошо, но в последние дни агент 22-летнего португальца Жорже Мендеш потребовал значительно большей зарплаты, сообщает Calciomercato.

Барселона снова хочет грабить Милан – на прицеле опальный капитан "россонери"

Ранее похожая ситуация возникла с Доннаруммой и Кессье – вратарь уже в ПСЖ, а хавбек летом присоединится к Барселоне. Помочь удовлетворить аппетиты Леау могут новые владельцы Милана. Инвестиционный фонд Investcorp вскоре должен приобрести "россонери" и якобы готов сразу вкладывать большие деньги. Если же этого не произойдет, Мендеш планирует организовать трансфер клиента в АПЛ – один из тамошних клубов может заплатить за Леау 70 млн евро.

Добавим, что именно португалец с 9 голами и 5 ассистами является самым результативным игроком Милана в текущем розыгрыше Серии А.

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