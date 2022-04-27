Барселона снова хочет грабить Милан – на прицеле опальный капитан "россонери"
Барселона продолжает активную работу на рынке свободных агентов.
Центрбек Милана Алессио Романьоли стал одной из ключевых целей каталонцев, утверждает AS.
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Хави надеется на подписание качественного защитника в пару к Рональду Араухо. Ранее с Барселоной связывали игрока Челси Андреаса Кристенсена, а теперь и Романьоли. Милан не может договориться с капитаном по поводу нового контракта, поэтому 27-летний защитник начал регулярно сидеть на скамье запасных. Из-за травм и решений тренера Романьоли не выходил на поле с начала марта, а в общем его статистика в сезоне выглядит так – 25 матчей, один гол и один ассист.
"Красть" качественных свободных агентов у Милана уже становится привычкой Барселоны. Несколько недель назад каталонцы закрыли вопрос с бесплатным переходом полузащитника Франка Кессье.
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