Переговори щодо нового контракту складалися добре, але упродовж останніх днів агент 22-річного португальця Жорже Мендеш почав вимагати значно більшу зарплатню, інформує Calciomercato.

Барселона знову хоче грабувати Мілан – на прицілі опальний капітан "россонері"

Раніше схожа ситуація виникла з Доннаруммою і Кессьє – воротар вже в ПСЖ, а хавбек влітку приєднається до Барселони. Допомогти задовольнити апетити Леау можуть нові власники Мілана. Інвестиційний фонд Investcorp незабаром повинен придбати "россонері" і нібито готовий відразу вкладати великі гроші. Якщо ж цього не станеться, то Мендеш планує організувати трансфер клієнта в АПЛ – один з тамтешніх клубів може заплатити за Леау 70 млн євро.

Додамо, що саме португалець з 9 голами і 5 асистами є найрезультативнішим гравцем Мілана в поточному розіграші Серії А.

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