Мілан вкотре має проблеми з жадібністю зірок – найкращий бомбардир погрожує втечею, якщо не дадуть більшу зарплатню
Вінгер Рафаель Леау вирішив створити додатковий головний біль для керівництва Мілана.
Переговори щодо нового контракту складалися добре, але упродовж останніх днів агент 22-річного португальця Жорже Мендеш почав вимагати значно більшу зарплатню, інформує Calciomercato.
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Раніше схожа ситуація виникла з Доннаруммою і Кессьє – воротар вже в ПСЖ, а хавбек влітку приєднається до Барселони. Допомогти задовольнити апетити Леау можуть нові власники Мілана. Інвестиційний фонд Investcorp незабаром повинен придбати "россонері" і нібито готовий відразу вкладати великі гроші. Якщо ж цього не станеться, то Мендеш планує організувати трансфер клієнта в АПЛ – один з тамтешніх клубів може заплатити за Леау 70 млн євро.
Додамо, що саме португалець з 9 голами і 5 асистами є найрезультативнішим гравцем Мілана в поточному розіграші Серії А.
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