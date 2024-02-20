Милан рискует бесплатно потерять лучшего бомбардира – фанат Шевченко жаждет экспериментов
06:00 - Читати українською
Атака Милана может получить серьезный удар после завершения сезона.
Оливье Жиру настроен искать новое место работы свободным агентом, информирует инсайдер Маттео Моретто.
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Контракт нападающего завершается ближайшим летом, а новый не подписан. Жиру уже 37 лет, и он хотел бы поиграть за пределами Европы. До Милана француз выступал на родине и в Англии.
К слову, именно Жиру с 13 голами является лучшим бомбардиром "россонери" в нынешнем сезоне. Форвард признавался, что равняется на Андрея Шевченко.
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