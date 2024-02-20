Мілан ризикує безкоштовно втратити найкращого бомбардира – фанат Шевченка жадає експериментів
06:00 - Читать на русском
Атака Мілана може зазнати серйозного удару після завершення сезону.
Олів'є Жиру налаштований шукати нове місце роботи вільним агентом, інформує інсайдер Маттео Моретто.
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Контракт нападника завершується найближчого літа, а новий не підписаний. Жиру вже 37 років, і він хотів би пограти за межами Європи. До Мілана француз виступав на батьківщині та в Англії.
До слова, саме Жиру з 13 голами є найкращим бомбардиром "россонері" у нинішньому сезоні. Форвард зізнавався, що рівняється на Андрія Шевченка.
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