В своих соцсетях грузинский защитник опубликовал совместные фото с легендарным партнером по Милан Паоло Мальдини. Двое экс-игроков отдыхали в компании друзей.

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Напомним, что Мальдини и Каладзе вместе с Андреем Шевченко выступали за Милан, с которым завоевали титул Чемпиона Италии в 2004 году, а также выиграли Лигу чемпионов в сезоне 2002/03.

Каха Каладзе за итальянский клуб провел 284 матча, забив 13 голов и отдав 20 ассистов.

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