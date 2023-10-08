"Никогда не чувствовал ничего подобного! Я очень горжусь командой, мы бились до конца, я сделал хороший сейв! С перекладиной тоже повезло. Спасибо каркасу ворот. У нас с Калабрией был момент сомнения, но потом я набрался решимости и стал в ворота. Мы никогда не сдаемся, три недели назад мы получили пощечину в дерби, но следующий матч всегда важнее. Мы подняли головы и уровень, сейчас мы первые в турнирной таблице.

Феерия Жира-вратаря в видеообзоре матча Дженоа – Милан

Сейв? Это было почти как гол! Я не был уверен, будет ли это удар головой или нет, поэтому я подумал, что нужно выходить, и лучше быть там, чем оставаться на линии. У меня нет автоматизма движений вратаря, но это то, что я почувствовал. Он ударил меня по руке, очень болело, но все хорошо. Футболка Меньяна? Теперь я помещу ее в рамку", – сказал Жиру в эфире Sky Sport Italia.

Напомним, матч против Дженоа (1:0) опытный француз доигрывал на позиции вратаря, поскольку Майк Меньян получил красную карточку, а у Милана больше не было замен. Оливье даже пришлось продемонстрировать мастерство голкипера, чтобы уберечь для своей команды победу.

Милан дожал Дженоа после замены Малиновского – Жиру сейвом спас 1 место, доигрывая в воротах вместо голкипера.