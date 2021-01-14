Хорватский форвард уже в ближайшее время может вернуться на Апеннины.

Руководство Милана вчера, 13 января, провело переговоры с агентом Марио Манджукича.

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Встреча прошла в позитивном ключе и теперь стороны ведут диалог относительно личного контракта футболиста, сообщает издание Football Italia. Сам 34-летний Манджукич готов пойти по стопам Златана Ибрагимовича, который прибыл год назад в Милан свободным агентом.

Напомним, последней командой хорвата был катарский Аль-Духайль, который он покинул летом 2020-го. В карьере Манджукича также есть опыт выступлений за несколько хорватских команд, немецкие Вольфсбург и Баварию, мадридский Атлетико и туринский Ювентус.

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