Хорватський форвард вже найближчим часом може повернутися на Апенніни.

Керівництво Мілана вчора, 13 січня, провело переговори з агентом Маріо Манджукіча.

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Зустріч пройшла у позитивному руслі і тепер сторони ведуть діалог щодо особистого контракту футболіста, повідомляє видання Football Italia. Сам 34-річний Манджукіч готовий піти по стопах Златана Ібрагімовіча, який прибув рік тому в Мілан вільним агентом.

Нагадаємо, останньою командою хорвата був катарський Аль-Духайль, який він покинув влітку 2020-го. В кар'єрі Манджукіча також є досвід виступів за кілька хорватських команд, німецькі Вольфсбург та Баварію, мадридський Атлетіко та туринський Ювентус.

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