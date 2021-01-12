"Россонери" сели за стол переговоров с Челси о трансфере защитника Фикайо Томори, утверждает журналист Фабрицио Романо.

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Сначала 23-летний защитник был для Милана запасным вариантом в случае неудачи в переговорах с Мохаммедом Симаканом из Страсбура. Однако, недавно он получил травму, а потому миланский клуб переключился на защитника "пенсионеров". Сейчас переговоры ведутся, но никакой конкретики нет.

Накануне наставник Челси Фрэнк Лэмпард заявил, что Томори может уйти в аренду ради игровой практики. К слову, она ему действительно нужна – в текущем сезоне он провел всего 4 неполных матча во всех турнирах.

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