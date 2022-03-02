Андрей Шевченко не раз говорил в микрофон болельщикам на Сан-Сиро. Вот и в этот раз ему представилась честь открыть миланское дерби, однако повод был невесёлый – легендарный форвард в видеообращении попросил поддержки для Украины во время войны с российским агрессором. Публика (в т.ч. и футболисты) внимательно выслушали Шеву и выдали порцию аплодисментов.

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К сожалению, аплодировать своим командам за победу или хотя бы за голы тифози было не суждено. Стефано Пиоли и Симоне Индзаги разыграли классическую "шахматную партию" с прицелом на ответный матч, поэтому моментов возникало не очень много. По сути, наиболее опасные эпизоды произошли еще в первые 10 минут: сначала Ханданович парировал выстрел Салемакерса с близкого расстояния после собственной ошибки, а затем Эрнандес, обыгравшись Жиру, пробил метров с 10 – неточно.

Кроме того, на старте второго тайма классный удар с окраин штрафной нанес Леау, но Ханданович выручил Интер. Вообще, у "россонери" было ощутимое игровое преимущество в первые минут 60, после чего "нерадзурри" выровняли ход игры и даже стали выглядеть мощнее.

Финальный свисток зафиксировал ничью. Ответный матч будет проведен 20 апреля на поле Интера – то есть, на тому же Сан-Сиро.

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