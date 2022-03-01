Дербі делла Мадонніна в рамках першої зустрічі у півфіналі Копа Італія завершилось без голів. Звіт читайте на "Футбол 24".

Андрій Шевченко не раз говорив у мікрофон до вболівальників на Сан-Сіро. Ось і цього разу йому випала честь відкрити міланське дербі, однак привід був невеселий – легендарний український форвард у відеозверненні попросив підтримки для України в часи війни з російським агресором. Публіка (в т.ч. й футболісти) уважно вислухали Шеву й видали порцію оплесків.

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На жаль, аплодувати своїм командам за перемогу чи бодай за голи тіфозі не судилося. Стефано Піолі та Сімоне Індзагі розіграли класичну "шахову партію" з прицілом на матч-відповідь, тож моментів виникало не дуже багато. По суті, найбільш небезпечні епізоди сталися ще в перші 10 хвилин: спочатку Хандановіч парирував постріл Салемакерса з близької відстані після власної ж помилки, а потім Ернандес, обігравшись Жиру, пробив метрів з 10-ти – неточно.

Крім того, на старті другого тайму класний удар з околиць штрафного завдав Леау, але Хандановіч виручив Інтер. Взагалі, "россонері" мали відчутну ігрову перевагу в перші хвилин 60, після чого "нерадзуррі" вирівняли хід гри й навіть стали виглядати потужніше.

Фінальний свисток зафіксував нічию. Матч-відповідь буде проведено 20 квітня на полі Інтера – тобто, на тому ж Сан-Сіро.

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