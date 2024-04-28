В воскресенье 34 тур чемпионата Италии продолжили несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футболе 24".

Италия, Серия А, 34-й тур

Болонья – Удинезе – 1:1

Голы: Салемакерс, 78 – Пайеро, 45+2

Удаление: Бейкема, 64 (Болонья, вторая желтая карточка)

Аталанта – Эмполи – 2:0

Голы: Пошалич, 42, Лукман, 51

Фиорентина – Сассуоло – 5:1

Голы: Соттиль, 17, Куарта, 54, Гонсалес, 58, 66, Барак, 62 – Тросведт, 57

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В первом матче дня Болонья оступилась с одним из аутсайдеров Серии А – Удинезе. "Бьянконери", которые отчаянно борются за сохранение прописки в элите, сумели забить в ворота претендента на Лигу чемпионов в добавленное к первому тайму время – Пайеро эффективно сыграл на добивании.

После перерыва Бейкема менее чем через 10 минут заработал два "горчичника" и оставил хозяев в более чем затруднительном положении. Салемакерс со штрафного рикошетом от стойки сумел восстановить статус-кво, но на большее "красно-синих" не хватило. Как следствие, Болонья набрала 63 очка и не смогла догнать Ювентус, который вчера разошелся миром с Миланом. Удинезе с 29 пунктами остается в зоне вылета.

Аталанта дома разобралась из Эмполи. Хозяева забили по голу в конце первого и начале второго таймов и довели дело до логического завершения. Украинский полузащитник Виктор Коваленко вышел на последние 30 минут, но записал в свой пассив только желтую карточку.

В результате Эмполи находится только в 2 пунктах от зоны вылета. Аталанта поднялась на шестую ступеньку., обойдя Лацио, и только на 2 очка отстает от Ромы, имея игру в запасе.

Фиорентина впервые в 2024 году одержала две победы подряд. Винченцо Итальяно продолжает использовать Серию А в качестве этапа подготовки к матчам в Лиге конференций. Вновь ряд лидеров получили отдых, но другие игроки их достойно заменили. Правда, преувеличивать значение побед над Салернитаной и Сассуолом не стоит.

Сегодня ряд футболистов выдали феноменальные показатели. У Артура Мело два ассиста, у Рикардо Соттиля, который не забивал с декабря, гол и две результативные передачи, у Нико Гонсалеса дубль после выхода на смену. Вот эти ребята устроили погром Сассуолло, который остается на предпоследнем месте, еще немного приблизившись к вылету.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ