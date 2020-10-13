Итальянский Милан никак не может погасить вспышку коронавируса в первой команде.

У бывшего защитника "россонери" Даниэле Бонеры, который сейчас работает в тренерском штабе Стефано Пиоли, диагностирован коронавирус, сообщает официальный сайт Милана.

Ибрагимович оправился от COVID-19 – швед в своем стиле ответил болезне

"Вчера Бонера после повышения температуры дома прошел тестирование на коронавирус, результат которого показал положительный статус. Все остальные мазки, взятые у команды вчера, дали отрицательные результаты", – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Добавим, что всего несколько дней назад от болезни излечился Златан Ибрагимович, который уже возобновил тренировки с командой. А вот центральные защитники Лео Дуарте и Маттео Габбия до сих пор находятся на самоизоляции.

Степаненко учит португальский, разочарование года для Матвиенко – как лидеры сборной Украины болеют коронавирусом