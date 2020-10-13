Італійський Мілан ніяк не може приборкати спалах коронавірусу в першій команді.

У колишнього захисника "россонері" Даніеле Бонери, який нині працює у тренерському штабі Стефано Піолі, діагностований коронавірус, повідомляє офіційний сайт Мілана.

Ібрагімовіч одужав від COVID-19 – швед у своєму стилі відповів хворобі

"Вчора Даніеле Бонера після підвищення температури вдома пройшов тестування на коронавірус, результат якого показав позитивний статус. Всі інші мазки, взяті у команди вчора, дали негативні результати", – йдеться в повідомленні прес-служби клубу.

Додамо, що лише кілька днів тому від хвороби вилікувався Златан Ібрагімович, який вже відновив тренування з командою. А от центральні захисники Лео Дуарте та Маттео Габбія досі перебувають на самоізоляції.

Степаненко вчить португальську, розчарування року для Матвієнка – як лідери збірної України хворіють на коронавірус