Ибрагимович оправился от COVID-19 – швед в своем стиле ответил болезне
20:35 - Читати українською
Форвард Милана Златан Ибрагимович наконец поборол коронавирус.
"Чувствую себя лучше. В департаменте здравоохранения сообщили, что карантин закончен. можно выходить", – поделился Златан в твиттере.
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Ибрагимович завершил пост в своем стиле, оставив хэштеги "нах*й COVID" и "Бог идет за тобой".
Добавим, что Златан Ибрагимович ударно начал сезон 2020/21 – три гола в двух матчах, после чего у шведа обнаружили коронавирус.
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