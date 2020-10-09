"Чувствую себя лучше. В департаменте здравоохранения сообщили, что карантин закончен. можно выходить", – поделился Златан в твиттере.

Ибрагимович дал жесткий отпор коронавирусу после положительного теста

Ибрагимович завершил пост в своем стиле, оставив хэштеги "нах*й COVID" и "Бог идет за тобой".

Добавим, что Златан Ибрагимович ударно начал сезон 2020/21 – три гола в двух матчах, после чего у шведа обнаружили коронавирус.

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