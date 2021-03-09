Мілан продовжить контракт з Ібрагімовічем
20:13 - Читать на русском
Форвард Мілана Златан Ібрагімовіч ще не має наміру вішати бутси на цвях.
Златан Ібрагімовіч захищатиме кольори "россонері" до завершення сезону 2021/22, повідомляє Corriere della Sera.
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Керівництво клубу вирішило продовжити співпрацю із 39-річним шведом, сам гравець також хоче залишитись у Мілані. Попри поважний вік Златана, його зарплата за новою угодою залишиться без змін – 7 млн євро на рік.
У нинішньому сезоні Серії А Ібра провів 14 матчів, в яких відзначився 14-ма голами.
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