Форвард Мілана Златан Ібрагімовіч ще не має наміру вішати бутси на цвях.

Златан Ібрагімовіч захищатиме кольори "россонері" до завершення сезону 2021/22, повідомляє Corriere della Sera.

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Керівництво клубу вирішило продовжити співпрацю із 39-річним шведом, сам гравець також хоче залишитись у Мілані. Попри поважний вік Златана, його зарплата за новою угодою залишиться без змін – 7 млн євро на рік.

У нинішньому сезоні Серії А Ібра провів 14 матчів, в яких відзначився 14-ма голами.

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