"Россонери" показали, в какой форме будут играть в единичных случаях в сезоне 2022/33.

Третья форма обычно становится плоскостью для экспериментов. Особенно если техническим спонсором клуба является компания Puma. Для действующих чемпионов Италии немцы подготовили комплект желтых и зеленых оттенков.

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Пресс-служба Милана отмечает, что команда будет использовать этот вариант экипировки в международных матчах и во время тренировочного процесса.

Резонанса презентации Милана добавили коллеги из лагеря извечных врагов. Фото с новой формой "россонери" появилось в официальном Twitter-аккаунте Интера для болельщиков из Индонезии. Фейл оперативно подчистили, но пользователи соцсети успели сохранить скрины.

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