Гостевая форма Интера на сезон 2022/23 получилась очень креативной.

Вице-чемпионы Италии представили новинку в своих соцсетях и на официальном сайте.

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Гостевой комплект выполнен в светло-бирюзовом цвете и украшен принтом в виде Земли. Таким образом дизайнеры хотели подчеркнуть единство, братство и равенство всех уголков нашей планеты. Поставщиком формы для Интера остается компания Nike.

Новый сезон для Интера начнется 13 августа гостевым матчем против Лечче. Возможно, именно тогда мы увидим яркую форму "нерадзурри" в боевых условиях.

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