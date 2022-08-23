"Россонері" показали, в якій формі будуть грати в поодиноких випадках у сезоні 2022/33.

Третя форма зазвичай стає площиною для експериментів. Особливо, якщо технічним спонсором клубу є компанія Puma. Для чинних чемпіонів Італії німці підготували комплект у жовтих та зелених відтінках.

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Прес-служба Мілана зазначає, що команда буде використовувати цей варіант екіпірування у міжнародних матчах та під час тренувального процесу.

Резонансу презентації Мілана додали колеги із табору одвічних ворогів. Фото з новою формою "россонері" з'явилося у офіційному Twitter-акаунті Інтера для уболівальників із Індонезії. Фейл оперативно підчистили, але користувачі соцмережі встигли зберегти скріни.

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