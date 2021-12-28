Вратарь Милана Джанлуиджи Доннарумма все еще не может определиться со своим будущим в клубе.

Летом 2021-го у Доннаруммы заканчивается контракт с Миланом. Стороны ведут переговоры о новом соглашении. Джанлуиджи уже предложили заработную плату в 7 миллионов евро (сейчас он получает около 6 млн), но голкипер не спешит соглашаться.

Милан даже не начинал переговоры о новом контракте с Ибрагимовичем

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere della Sera, этого может быть недостаточно, чтобы сохранить звезду сборной Италии на Сан-Сиро, ведь на руках агента Мино Райолы еще якобы есть два предложения от итальянских грандов. В частности, в услугах вратаря заинтересованы Ювентус и Интер.

К слову, Джанлуиджи Доннарумма в текущем сезоне отстоял 4 из 13 матчей в Серии А на ноль. Портал Transfermarkt оценивает его в 60 млн евро.

7 "Золотих м'ячів" – на трансферному ринку: Барса, Реал, Баварія і Ман Сіті ризикують втратити лідерів у 2021-му