"Мы еще не обсуждали продление контракта. Это будет решение не только клуба, но и его самого. Ибра – особенный человек. У него необычная мотивация и большой интеллект.

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Мы хотели, чтобы он присоединился к нам еще в январе 2019 года. Пытались его подписать, но тогда он сказал, что его история Лос-Анджелес Гэлакси еще не закончена. Ибра всегда призывал всех выкладываться по максимуму, и таким образом он улучшал всех – игроков и клуб в целом", – цитирует Газидиса Sky Sport Italia.

Напомним, Ибрагимович перешел в Милан в январе 2020 года из Лос-Анджелес Гэлакси. В нынешнем сезоне 39-летний форвард сыграл за "россонери" 6 матчей в Серии А, в которых забил 10 голов и отдал 1 ассист. Действующий контракт Златана с итальянским клубом рассчитан до следующего лета.

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