Воротар Мілана Джанлуїджі Доннарумма все ще не може визначитись зі своїм майбутнім у клубі.

Влітку 2021-го у Доннарумми завершується контракт з Міланом. Сторони ведуть перемовини про нову угоду. Джанлуїджі вже запропонували заробітню плату у 7 мільйонів євро (зараз він отримує близько 6 млн), але голкіпер не поспішає погоджуватись.

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Як повідомляє Football Italia з посиланням на Corriere della Sera, цього може бути недостатньо, щоб зберегти зірку збірної Італії на Сан-Сіро, адже на руках агента Міно Райоли ще нібито є дві пропозиції від італійських грандів. Зокрема, у послугах воротаря зацікавлені Ювентус та Інтер.

До слова, Джанлуїджі Доннарумма у поточному сезоні відстояв 4 з 13 матчів у Серії А на нуль. Портал Transfermarkt оцінює його у 60 млн євро.

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