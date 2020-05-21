Президент Торино голосовал за возобновление Серии А – сейчас функционер страдает от сомнений

Президент Торино Урбано Каиро со страхом смотрит на будущее Серии А.

"Как мне кажется, дата уже определена – 13 или 20 июня, и протокол тоже готов.

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Я голосовал за возобновление сезона, как и все другие клубы серии А, но у меня все еще есть некоторые сомнения. Если мы продолжим играть до 20 августа, оставим всю нашу энергию в этом сезоне и сосредоточимся на нем, что будем делать в следующем?

Игрокам нужно минимум две-три недели отпуска, а потом еще один месяц предсезонной подготовки, чтобы быть в кондициях.

Это значит, если текущая кампания заканчивается 20 августа, следующая не может начаться до 20 октября, а летом следующего года будет чемпионат Европы. Это сложно", – цитирует Каиро Football Italia.

Напомним, Серия А уже более двух месяцев находится на паузе. После 26-ти туров лидером гонки является Ювентус, который опережает Лацио лишь на одно очко.

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