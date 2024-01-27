У команд совершенно разные задачи. Ювентус – единственный реальный конкурент Интера в борьбе за чемпионство. В то же время Эмполи мечтает о сохранении места в элите, занимая предпоследнее место. Виктор Коваленко до сих пор лечится и не может помочь команде на поле. Зато у тосканцев теперь есть Давид Никола – возможно, лучший специалист по спасению безнадежных коллективов.

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Эмполи – один из тех соперников, который регулярно донимает Ювентус, выиграв два из последних пяти очных матчей. Сегодня туринцев подставил Арек Милик. Поляк уже на 18-й минуте получил прямую красную карточку за грубый фол. Это определило ход первого тайма, в течение которого моментов почти не было.

Зато после перерыва было намного интереснее. На 50-й минуте Душан Влахович открыл счет после подачи с углового. Это шестой гол серба в январе. Столько же он забил за остальную часть сезона. Казалось, Ювентус получил комфортные условия, ведь очень искусно умеет сушить игру. Однако Давиде Никола перестроил команду, сделав двойную замену. Одна из них сработала. Томазо Бальданци роскошным ударом из-за пределов штрафной восстановил равновесие.

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Последние 20 минут матча была игра на встречных курсах. Моменты регулярно возникали у обеих ворот, но защитники были немного успешнее, чем игроки атаки. Так что финальный свисток зафиксировал ничью. Ювентус пока первый, но подарил Интеру хороший шанс, ведь "нерадзурри" имеют два матча в запасе. Уже через неделю лидеры сыграют друг с другом.

Что касается Эмполи, то команда приблизилась к тому, чтобы выбраться из зоны вылета (нужно еще хоть одно очко). Давиде Никола оправдывает свое реноме. С ним тосканцы обыграли Монцу и расписали ничью с Ювентусом.