Аталанта обыграла Удинезе в рамках 22-го тура Серии А. Счет и обзор матча – в этой новости на "Футбол 24".

Бергамцы находятся в пуле из шести команд, претендующих на место в зоне Лиги чемпионов. Подопечные Джан Пьеро Гасерини добились этого благодаря тому, что успешно провели последний месяц, за который только с Ромой расписали ничью, а остальные матчи выиграли. В Удинезе наоборот – всего одна победа с начала ноября.

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Так что нетрудно представить, по какому сценарию проходил матч. Хозяева еще в первом тайме оформили комфортное преимущество. Де Кетеларе оформил ассистентский дубль. Он стал третьим игроком в Серии А, который в этом сезоне имеет по меньшей мере 7 голов и 7 ассистов во всех турнирах (еще Маркус Тюрам и Оливье Жиру). Очень мощные цифры от провалившегося в Милане бельгийца.

Второй тайм Аталанта доиграла в эконом-режиме. Удинезе даже был более активным, но исключительно в сравнении. Обе команды были слишком инертными, поэтому счет больше не изменился. Бергамаски теперь имеют 36 очков и хотя бы временно потеснили Фиорентину с четвертого места. Фриульцы остаются рядом с зоной вылета, до которой только одно очко.