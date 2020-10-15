Милан вынужден мириться с определенными кадровыми трудностями перед матчем 4 тура Серии А с Интером.

Основной форвард "россонери" Анте Ребич не сможет восстановиться к дерби, информирует Sportmediaset.

Милан продолжает страдать от COVID-19 – положительный тест сдал тренер

Хорват вывихнул локоть на тренировке. Врачи Милана оценят тяжесть травмы нападающего, но на матч с Интером он точно не будет готов. Зато Златан Ибрагимович полностью оправился от коронавируса и должен принять участие в поединке.

Напомним, дерби Интера и Милана состоится в субботу (17 октября). Команда Пиоли набрала максимум очков в стартовых трех турах, а вот соседи позволили себе одну ничью.

Від найбагатшого гравця АПЛ до нижчої зарплати, ніж в Україні, – останні кроки "нового Пеле" у великому футболі