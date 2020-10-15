Мілан змушений миритися з певними кадровими труднощами перед матчем 4 туру Серії А з Інтером.

Основний форвард "россонері" Анте Ребіч не зможе відновитися до дербі, інформує Sportmediaset.

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Хорват вивихнув лікоть на тренуванні. Лікарі Мілана оцінять важкість травми нападника, але на матч з Інтером він точно не буде готовий. Натомість Златан Ібрагімовіч повністю оговтався від коронавірусу і повинен взяти участь у поєдинку.

Нагадаємо, дербі Інтера та Мілана відбудеться у суботу (17 жовтня). Команда Піолі набрала максимум очок у стартових трьох турах, а от сусіди дозволили собі одну нічию.

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