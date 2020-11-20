Итальянский Милан столкнулся с кадровыми проблемами перед возобновлением соревнований в Серии А. В лазарет попал нападающий Рафаэль Леау.

Форвард получил травму в лагере молодежной сборной Португалии, сообщает официальный сайт клуба.

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Леау травмировался в матче против команды Нидерландов U-21. Врачи диагностировали у него травму бедра. На восстановление Леау понадобится минимум две недели. Через 10 дней нападающему еще предстоит пройти дополнительное обследование. Вероятно, португалец пропустит матчи против Наполи, Фиорентины в чемпионате Италии, а также поединки с Лиллем и Селтиком в Лиге Европы.

В нынешнем сезоне Рафаэль Леау провел 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи.

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