Легендарный шведский нападающий решил порадовать своих одноклубников перед возобновлением Серии А и откровенно улучшить атмосферу в клубе.

"Златан – ровесник моего отца ": хавбек Милана – о значении Ибрагимовича и решении покинуть Реал

Для этого Ибрагимович сделал подарки всем игрокам Милана – футболисты получили новенькие PlayStation 5, которые только недавно поступили в продажу. Некоторые уже даже назвали Златана Санта Клаусом.

К слову, Милан после 7-ми туров лидирует в Серии А. Уже 22 ноября Ибрагимович и Ко будут противостоять Наполи.

Ибрагимович в компенсированное время спас Милан от первого поражения в Серии А – Златан забил в 7-й игре подряд