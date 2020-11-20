Ибрагимович стал Сантой, сделав подарки игрокам Милана
Форвард "россонери" Златан Ибрагимович попробовал себя в новой роли.
Легендарный шведский нападающий решил порадовать своих одноклубников перед возобновлением Серии А и откровенно улучшить атмосферу в клубе.
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Для этого Ибрагимович сделал подарки всем игрокам Милана – футболисты получили новенькие PlayStation 5, которые только недавно поступили в продажу. Некоторые уже даже назвали Златана Санта Клаусом.
К слову, Милан после 7-ми туров лидирует в Серии А. Уже 22 ноября Ибрагимович и Ко будут противостоять Наполи.
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