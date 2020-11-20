Форвард зазнав ушкодження у таборі молодіжної збірної Португалії, повідомляє офіційний сайт клубу.

Ібрагімовіч став Сантою, зробивши подарунки гравцям Мілана

Леау травмувався у матчі проти команди Нідерландів U-21. Лікарі діагностували в нього травму стегна. На відновлення Леау знадобиться мінімум два тижні. Через 10 днів нападник ще має пройти додаткове обстеження. Ймовірно, португалець пропустить матчі проти Наполі, Фіорентини в чемпіонаті Італії, а також поєдинки з Ліллем і Селтіком у Лізі Європи.

У нинішньому сезоні Рафаель Леау провів 10 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі та віддав 3 результативні передачі.

Ігнорував Україну, а до тріумфу з Моурінью дістався через суд – 10 фактів, які роблять Пандєва унікальною легендою