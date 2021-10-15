Полузащитник Браим Диас сегодня сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

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Испанец чувствует себя хорошо и сейчас находится дома на изоляции. Милан сразу провел повторную проверку, но тесты остальной части команды были отрицательными. Еще раньше выбыл защитник Тео Эрнандес, который вернулся зараженным из расположения сборной Франции.

Добавим, что Браим Диас роскошно начал текущий сезон – 4 гола и 2 ассиста в 9 матчах за "россонери".

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