Милан имеет и приятные новости перед возобновлением чемпионата Италии и Лиги чемпионов.

Ибрагимович, Крунич и Калабрия вернулись в общую группу после травм, информирует TuttomercatoWEB.

Милан официально усилился ветераном Серии А после травмы Меньяна

Первые двое отсутствовали давно, а третий получил незначительное повреждение в расположении сборной Италии. Ожидается, что Ибрагимович выйдет на замену в ближайшем матче Серии А против Вероны (16 октября). Затем Милан ожидает гостевой поединок с Порту (19 октября) в Лиге чемпионов.

Напомним, что "россонери" занимают второе место чемпионата, отставая от Наполи на 2 очка. В ЛЧ все гораздо хуже – поражения от Ливерпуля и Атлетико.

"Дим, а не вогонь". Мілан став для Маліновського стіною, але в Італії його виділяють на фоні накачаних ремісників