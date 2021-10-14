Ибрагимович и еще два игрока Милана вернулись в общую группу после травм
Милан имеет и приятные новости перед возобновлением чемпионата Италии и Лиги чемпионов.
Ибрагимович, Крунич и Калабрия вернулись в общую группу после травм, информирует TuttomercatoWEB.
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Первые двое отсутствовали давно, а третий получил незначительное повреждение в расположении сборной Италии. Ожидается, что Ибрагимович выйдет на замену в ближайшем матче Серии А против Вероны (16 октября). Затем Милан ожидает гостевой поединок с Порту (19 октября) в Лиге чемпионов.
Напомним, что "россонери" занимают второе место чемпионата, отставая от Наполи на 2 очка. В ЛЧ все гораздо хуже – поражения от Ливерпуля и Атлетико.
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