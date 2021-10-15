Півзахисник Браїм Діас сьогодні здав позитивний тест на коронавірус, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Іспанець почувається добре і наразі перебуває вдома на ізоляції. Мілан відразу провів повторну перевірку, але тести решти команди були негативними. Ще раніше вибув захисник Тео Ернандес, який повернувся зараженим з розташування збірної Франції.

Додамо, що Браїм Діас розкішно розпочав поточний сезон – 4 голи і 2 асисти у 9 матчах за "россонері".

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