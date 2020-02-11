toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ДИНАМО КИЕВ - БАТЭ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АНДРЕЙ ЛУНИН

Реал заинтересовался голкипером Милана – Лунин рискует получить звездного конкурента

16:17 143 Читати українською
Реал заинтересовался голкипером Милана – Лунин рискует получить звездного конкурента
Джанлуиджи Доннарумма / Фото ФК Милан

Голкипер Милана Джанлуиджи Доннарумма имеет шанс оказаться в испанском гранде.

Реал рассматривает возможность приобретения Джанлуиджи Доннаруммы, сообщает Corriere dello Sport.

"Мы на связи с Реалом", – Лунин отреагировал на слухи о возвращении в Мадрид

Действующий контракт голкипера с "россонери" рассчитан до лета 2021 года. 20-летний итальянец получает одну из самых высоких зарплат в клубе, но Мино Райола, одиозный агент Джанлуиджи, часто заявлял, что его клиент заслуживает гораздо больше.

Напомним основным вратарем Реала является Тибо Куртуа. Молодой украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин, который сейчас защищает цвета Овьедо на правах аренды, также рассчитывает летом вернуться в Мадрид.

Лунін – це й**ана машина і ціла епоха Реала: феноменальні оцінки іспанських ЗМІ та відео "справжнього концерту"

blog_ava
Мораес назвал три клуба, которые были заинтересованы в его приобретении
09:25
718
Теги
Трансферы Испания Милан Милан Трансферы Реал Мадрид Трансферы Милана Трансферы Чемпионата Испании Андрей Полунин Реал Мадрид Реал Мадрид Джанлуиджи Доннарумма Джанлуиджи Доннарумма
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
22
мин
Динамо Киев
15:00
Тобол
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук