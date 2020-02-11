Реал заинтересовался голкипером Милана – Лунин рискует получить звездного конкурента

Голкипер Милана Джанлуиджи Доннарумма имеет шанс оказаться в испанском гранде.

Реал рассматривает возможность приобретения Джанлуиджи Доннаруммы, сообщает Corriere dello Sport.

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Действующий контракт голкипера с "россонери" рассчитан до лета 2021 года. 20-летний итальянец получает одну из самых высоких зарплат в клубе, но Мино Райола, одиозный агент Джанлуиджи, часто заявлял, что его клиент заслуживает гораздо больше.

Напомним основным вратарем Реала является Тибо Куртуа. Молодой украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин, который сейчас защищает цвета Овьедо на правах аренды, также рассчитывает летом вернуться в Мадрид.

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