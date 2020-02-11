Мілан поставив чітке завдання Піолі – тренер ризикує кріслом

Головний тренер Мілана Стефано Піолі може надовго не затриматись у таборі "россонері".

Основною ціллю Стефано Піолі на нинішній сезон є потрапляння Мілана у зону Ліги чемпіонів, повідомляє Calciomercato.

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Якщо ця умова не буде виконана, то 54-річний фахівець буде звільнений. Основним кандитдатом на потенційно вакантне крісло наставника "россонері" є 61-річний німець Ральф Рангнік, який зараз залишається без роботи.

Після 23-х турів чемпіонату Італії Мілан розташувався на 10-й сходинці, відстаючи від рятівного 4-го місця на 10 очок.

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