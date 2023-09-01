"Россонери" потерпели две неудачи на трансферном рынке. Переговоры с Порту по Мехди Тареми провалились из-за жадности Жорже Мендеша. Другой вариант Милана – Рафа Мир не получил разрешения на переход от Севильи, которая не захотела отпускать своего лидера. В итоге итальянский клуб подписал Луку Йовича из Фиорентины.

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Как сообщает пресс-служба Милана, сербский форвард будет выступать за "россонери" на правах аренды, которая рассчитана на один сезон – до 2024 года. Йович будет играть под 15 номером. Согласно информации Фабрицио Романо, Милан не заплатит Фиорентине ни копейки за аренду игрока.

Напомним, что к "фиалкам" серб присоединился после неудачи в мадридском Реале, который за него заплатил немалую сумму. За Фиорентину Йович сыграл в 50 матчах, в которых забил 13 голов и отдал пять ассистов.

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