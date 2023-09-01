Нападник Лука Йовіч, який виступав за Фіорентину, в сезоні 2023/24 буде захищати кольори Мілана.

"Россонері" зазнали двох невдач на трансферному ринку. Перемовини з Порту щодо Мехді Таремі провалилися через жадібність Жорже Мендеша. Інший варіант Мілана – Рафа Мір не отримав дозволу на перехід від Севільї, яка не захотіла відпускати свого лідера. У підсумку італійський клуб підписав Луку Йовіча з Фіорентини.

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Як повідомляє прес-служба Мілана, сербський форвард буде виступати за "россонері" на правах оренди, яка розрахована на один сезон – до 2024 року. Йовіч гратиме під 15 номером. Згідно з інформацією Фабріціо Романо, Мілан не заплатить Фіорентині ані копійки за оренду гравця.

Нагадаємо, що до "фіалок" серб приєднався після невдачі в мадридському Реалі, який за нього заплатив чималу суму. Загалом за Фіорентину Йовіч зіграв в 50 матчах, в яких забив 13 голів та віддав п'ять асистів.

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