Верона на выезде уступила Сассуоло (1:3) в рамках 3-го тура Серии А. Читайте отчет и обзор матча на "Футбол 24".

Главная сенсация старта нового сезона приехала в гости к главному разочарованию. Абсолютно никто не ожидал, что Верона наберет шесть очков за первые два тура. О двух поражениях Сассуоло так не скажешь, ведь в соперниках были Наполи и Аталанта.

Сегодня "нероверди" были полны решимости изменить ситуацию. К тому же в состав вернулся Доменико Берарди, переставший страдать из-за сорванного трансфера в Ювентус. Именно это и стало ключевым. Форвард, которого почему-то проигнорировал Лучано Спаллетти, фактически самостоятельно принес Сассуоло победу.

Берарди создал первый гол, хотя результативные действия в свой актив записали другие игроки. Верона неплохо давала отпор, а после перерыва вообще отыгралась. Курьезный гол забил Нгонж. Он делал навес, но голкипер, ожидая замыкания, дал мячу залететь в сетку. Надежда на камбэк жили менее 10 минут. Снова дело в свои руки взял Берарди. Сначала Доменико забил с игры, а затем заработал и сам реализовал пенальти. Трибуны разразились овациями, когда нападающего меняли. Никаких оскорблений за неприятную ситуацию с трансфером.

Благодаря этой победе Сассуоло не просто набрал первые очки в сезоне, но одновременно покинул последнее место в турнирной таблице. Верона пока остается в зоне Лиги чемпионов, но все остальные матчи 3-го тура пройдут позже.