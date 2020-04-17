Милан получил шанс сохранить Ибрагимовича – швед требует гарантий

Форвард итальянского Милана Златан Ибрагимович находится в раздумьях относительно своего будущего.

Контракт 38-летнего шведа с "россонери" истекает по окончании нынешнего сезона, и стороны пока не договорились о его продлении. По возвращении в Милан прошлой зимой Златан забил 4 гола в 10 матчах.

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По информации Corriere dello Sport, Ибрагимович согласится остаться в Милане еще на один сезон только при одном условии – руководство должно сделать значительные инвестиции в состав во время трансферного окна.

Отмечается, что форвард хотел бы закончить карьеру на высокой ноте и вывести Милан в Лигу чемпионов, но осознает, что сделать это с нынешним составом будет проблематично.

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