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Ибрагимович рассмотрит предложения других итальянских клубов – шведу надоело в Милане

15:01 26 Читати українською
Ибрагимович рассмотрит предложения других итальянских клубов – шведу надоело в Милане
Златан Ибрагимович / Reuters

Второй приход Златана Ибрагимовича в Милан может оказаться очень коротким.

Опытный нападающий не исключает возможности перехода в другой клуб Серии А, информирует La Gazzetta dello Sport.

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Милан все еще не оставляет надежд продлить соглашение, которое заканчивается летом этого года. Ибрагимович не хочет завершать карьеру таким неоднозначным сезоном, но будет рассматривать варианты и в других клубах. Шведу не понравилось увольнение Звонимира Бобана и общая неопределенность в руководстве Милана. Если ситуация не изменится, то уход Златана станет неизбежным.

Напомним, что Ибрагимович, кроме Милана, выступал за такие итальянские клубы как Ювентус (2004 – 2006) и Интер (2006 – 2009).

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Италия Трансферы Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Милан Милан
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