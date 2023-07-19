Милан на своём официальном сайте объявил о подписании пятого летнего новичка. Им стал 24-летний полузащитник АЗ Тияни Рейндерс. Сообщается, что игрок поставил подпись под пятилетним контрактом.

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В составе "россонери" Рейндерс будет играть под 14-м номером. Согласно Football Italia, этот трансфер обошелся Милану в сумму около 20 млн евро, не считая бонусов. Годовой оклад Тияни в новой команде составит около 1,7 млн евро.

В прошлом сезоне Рейндерс забил 7 голов и отдал 12 ассистов в 54 матчах за АЗ во всех турнирах. Он дважды побеждал СК Днепр-1 в групповом этапе Лиги конференций.

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