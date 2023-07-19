Мілан на своєму офіційному сайті оголосив про підписання п'ятого літнього новачка. Ним став 24-річний півзахисник АЗ Тіяні Рейндерс. Повідомляється, що гравець поставив підпис під п'ятирічним контрактом.

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У складі "россонері" Рейндерс гратиме під 14-м номером. Згідно з Football Italia, цей трансфер обійшовся Мілану в суму близько 20 млн євро, не враховуючи бонуси. Річний оклад Тіяні в новій команді складе близько 1,7 млн євро.

Минулого сезону Рейндерс забив 7 голів і віддав 12 асистів у 54 матчах за АЗ у всіх турнірах. Він двічі перемагав СК Дніпро-1 у груповому етапі Ліги конференцій.

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