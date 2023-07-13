Милан официально подтвердил переход 24-летнего американца из Челси. Личный контракт рассчитан на четыре года с опцией клуба продлить еще на год. Новичок выбрал номер 11.

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Инсайдеры сообщали, что Челси получит компенсацию в размере 20 млн евро+бонусы. Сам Пулишич очень хотел перебраться на Сан-Сиро и даже пошел на уменьшение зарплаты. 4 года назад Челси отдал дортмундской Боруссии за Пулишича 64 млн евро, считая его достойным наследником Эдена Азара. Американец моментами показывал отличную игру, однако травмы затормозили его развитие. В общей сложности за "синих" провел 145 матчей, оформив 26 голов и 21 ассист.

Пулишич стал четвертым новичком Милана в нынешнее межсезонье после Марко Спортьелло, Луки Ромеро и еще одного экс-представителя Челси Рубена Лофтуса-Чика.

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