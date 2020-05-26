Милан отреагировал на травму Ибрагимовича – дела у шведа не слишком плохи

Серьезные травмы не хотят иметь дело с форвардом Милана Златаном Ибрагимовичом.

Худшие опасения не подтвердились – повреждение Златана Ибрагимовича оказалось не слишком серьезным, сообщает официальный сайт Милана.

Ибрагимович рискует попрощаться с футболом из-за серьезной травмы на тренировке Милана

На тренировке "россонери" 38-летний швед рухнул на газон с подозрением на разрыв ахилловых связок, но после тщательного обследования оказалась лишь травма мышцы. Златан может продолжать готовиться с командой к возобновлению сезона Серии А.

Напомним, после 26-ти туров Милан находится на 7-й строчке турнирной таблицы.

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