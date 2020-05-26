toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
УКРАИНА КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БОРУССИЯ ДОРТМУНД - БАВАРИЯ

Милан отреагировал на травму Ибрагимовича – дела у шведа не слишком плохи

14:22 29 Читати українською
Милан отреагировал на травму Ибрагимовича – дела у шведа не слишком плохи
Златан Ибрагимович / Фото ФК Милан

Серьезные травмы не хотят иметь дело с форвардом Милана Златаном Ибрагимовичом.

Худшие опасения не подтвердились – повреждение Златана Ибрагимовича оказалось не слишком серьезным, сообщает официальный сайт Милана.

Ибрагимович рискует попрощаться с футболом из-за серьезной травмы на тренировке Милана

На тренировке "россонери" 38-летний швед рухнул на газон с подозрением на разрыв ахилловых связок, но после тщательного обследования оказалась лишь травма мышцы. Златан может продолжать готовиться с командой к возобновлению сезона Серии А.

Напомним, после 26-ти туров Милан находится на 7-й строчке турнирной таблицы.

"З дітьми я стаю справжнім смітником": екс-одноклубник Шевченка шокував горою м'язів – він покинув футбол 8 років тому

blog_ava
Сколько в Италии готовы платить за Цыганкова – скромные цифры, которые не устраивают Динамо
12:14
292
Теги
Милан Милан Италия Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
15
мин
Боруссия Дортмунд
19:30
Бавария
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук