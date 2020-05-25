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Ибрагимович рискует попрощаться с футболом из-за серьезной травмы на тренировке Милана

16:16 105 Читати українською
Ибрагимович рискует попрощаться с футболом из-за серьезной травмы на тренировке Милана
Ибра, возможно, вылетел надолго

Звездный нападающий Милана Златан Ибрагимович может вылететь на длительный срок из-за неудачного падения.

38-летний швед серьезно травмировался на тренировке Милана, информирует Sky Sports Italia. Швед упал на газон после удара по мячу и не смог подняться без помощи врачей.

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Ибрагимович покидал поле на специальном автомобиле, а потом сильно хромал. Вечером ему сделают первые медицинские тесты, однако уже сейчас сообщается, что он мог порвать ахилловое сухожилие, с которым имел проблемы в Лос-Анджелес Гэлакси (2018/19).

Если неутешительный диагноз подтвердится, Ибра не вернется не поле в нынешнем сезоне и может окончательно завязать с футболом. Ранее итальянские СМИ писали, что Милан получил шанс удержать Ибрагимовича на выгодных условиях. В 8-ми матчах текущего сезона Серии А швед забил 3 гола и выполнил один ассист.

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Златан Ибрагимович Златан Ибрагимович Милан Милан Италия
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